Una famiglia che vive nel bosco ha deciso di collaborare con le autorità per il benessere dei loro figli. Durante una trasmissione televisiva, un rappresentante ha affermato che la recente prova ha rafforzato i legami familiari, rendendoli più uniti e innamorati. La donna coinvolta è disponibile a collaborare, secondo quanto dichiarato in diretta dal portavoce della famiglia.

Nella puntata di domenica 24 maggio di "Fuori dal Coro", in onda in prima serata su Retequattro e condotto da Mario Giordano, andrà in onda alle ore 23 circa l'intervista, realizzata da Raffaella Regoli, a Nathan Trevallion, il papà della "famiglia nel bosco". Nathan si trova ora, insieme a Catherine, nella nuova casa, dove spera di poter presto accogliere i suoi figli e riunire la famiglia. E racconta: "Io tutte le mattine vado a Vasto alla casa-famiglia. Vado sei giorni a settimana".,, E invece Catherine quante volte può vedere i bambini?, "Al momento lei ha due videochiamate a settimana. La settimana scorsa ha fatto un incontro protetto: un'ora piena di felicità e di amore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, Nathan Trevallion a "Fuori dal Coro": "Catherine è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli"

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Famiglia nel bosco, Nathan: «Accetteremo le regole italiane, ma ci hanno tolto il nostro paradiso»

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Catherine è sempre stata lucida e oggi è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli. Lo ha detto a 'Fuori dal coro' in onda stasera, Nathan Trevallion, il padre della famiglia nel bosco #ANSA x.com

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