Malgioglio alla notte bianca | sport e Vespa in festa il cantante super ospite

Sabato 13 giugno si terrà a Pontedera la Notte bianca dello Sport, un evento che prenderà il via nel pomeriggio e si protrarrà fino a sera. La manifestazione è organizzata dal Comune e prevede diverse attività tra cui sport e intrattenimento. Tra gli ospiti principali della serata ci sarà un cantante molto noto, che parteciperà a un momento di festa e musica. L’evento si svolge nel centro cittadino, con diverse iniziative per coinvolgere i partecipanti.

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Pontedera, 21 maggio 2026 – Svelato l’ ospite principale della Notte bianca dello Sport che il Comune di Pontedera organizza per sabato 13 giugno, una festa che inizierà a partire dal pomeriggio. Sarà Cristiano Malgioglio la guest star della serata che salirà sul palco del piazzone nella serata pontederese più partecipata dell’anno che si articolerà tra le vie del centro e che quest’anno avrà due connotazioni in più rispetto al solito: lo sport e l’80esimo compleanno della Vespa. Una giornata che inizia già dal pomeriggio. Musica e intrattenimento. Dalle ore 17 il centro città sarà animato da attività sportive, musica e intrattenimento. Con la Consulta dello Sport sono state coinvolte le associazioni sportive per organizzare eventi e dimostrazioni sportive nel pomeriggio nelle vie e piazze del centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Malgioglio alla notte bianca: sport e Vespa in festa, il cantante super ospite ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pugnaloni ad Acquapendente: dalla notte bianca alla festa finale, il programmaAcquapendente è pronta ad accogliere uno degli eventi più attesi e rappresentativi della sua identità culturale: i Pugnaloni, in programma in... Codogno, l’ospite speciale della Notte Bianca non è più un Mistero: canta Enrico RuggeriCodogno, 22 aprile 2026 – Sarà Enrico Ruggeri il nome di punta della Notte Bianca di Codogno, in programma per sabato 4 luglio prossimo.