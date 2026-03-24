Che Sayf sia l’idolo dei giovanissimi è cosa nota, la sua “ Tu mi piaci tanto ” arrivato al secondo posto al Festival di Sanremo 2026 ha conquistato tantissimi adolescenti. Ma che il cantante si trasformasse per pochi secondi in un rappresentante di classe, nessuno se lo aspettava. Eppure è successo. La classe del Liceo Classico di Modica, la IV B ha deciso di scrivere al cantante affinché facesse un appello alla professoressa per evitare l’interrogazione del lunedì, dopo un weekend di meritato riposo. Ed ecco che arriva il video registrato da Sayf a bordo della sua macchina: “Buonasera professoressa Teresa, io le mando questo messaggio in soccorso alla IV B di Modica che le chiede per favore in ginocchio di non interrogarli lunedì perché sono tutti esauriti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Buongiorno professoressa, glielo chiedo in ginocchio non interroghi gli alunni perché sono tutti esauriti”: l’appello di Sayf diventa virale – IL VIDEO

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