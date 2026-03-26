Recentemente, il caso del ginocchio di un calciatore ha attirato l’attenzione dei media spagnoli, diventando un argomento di discussione. Lo staff medico del club è stato messo sotto accusa, suscitando critiche e riflessioni sulla gestione degli infortuni. Questo episodio si inserisce in una serie di situazioni simili nel club, evidenziando le problematiche legate alle cure e al monitoraggio dei giocatori.

Per ovvi motivi il ginocchio “sbagliato” di Mbappé non poteva non deflagrare come polemica a lento rilascio, sulla stampa spagnola. Al Real Madrid “è scoppiata una guerra silenziosa: la guerra per lo staff medico”, scrive il Mundo. “La diagnosi errata dell’infortunio al ginocchio di Kylian Mbappé a dicembre è stata l’ultimo campo di battaglia di questo conflitto”. Ma è una cosa che arriva da lontano. E’ spuntato anche un precedente, con Camavinga come “vittima” di svista simile. EL MUNDO FA I NOMI. Il giornale fa i nomi dei protagonisti. “Il nome principale è Niko Mihic, un medico croato arrivato al Real Madrid nell’estate del 2017 su raccomandazione diretta di Florentino Pérez. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il fantozziano scambio di ginocchio di Mbappé è solo l’ultimo “caso”: al Real lo staff medico è un problema

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