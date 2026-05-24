napoli udinese 1 0 a breve conte e de laurentiis in conferenza

Notizia in breve

Dopo la vittoria per 1-0 contro l’Udinese, l’allenatore del Napoli e il presidente del club hanno tenuto una conferenza stampa congiunta. La partita ha permesso al Napoli di conquistare il secondo posto in classifica. Entrambi hanno parlato della prestazione della squadra e delle prossime sfide. La conferenza si svolge a breve, in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali.