Napoli-Udinese 1-0 a breve Conte e De Laurentiis in conferenza

Da ilnapolista.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la vittoria per 1-0 contro l’Udinese, l’allenatore del Napoli e il presidente del club hanno tenuto una conferenza stampa congiunta. La partita ha permesso al Napoli di conquistare il secondo posto in classifica. Entrambi hanno parlato della prestazione della squadra e delle prossime sfide. La conferenza si svolge a breve, in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali.

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L’allenatore della SscNapoli, Antonio Conte, e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno tenuta una conferenza stampa congiunta dopo la vittoria contro l’Udinese e la conquista del secondo posto in campionato Napoli-Udinese 1-0, Conte in conferenza. L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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