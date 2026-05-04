Tra le notizie di oggi si parla di un imminente incontro tra il presidente del Napoli e l’allenatore. La discussione, che riguarda questioni di gestione e futuro della squadra, si svolgerà a breve. Negli ultimi tempi si è parlato di possibili cambiamenti nel staff tecnico e di una possibile separazione tra le parti, anche se finora nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata.

C’è aria di rifondazione: 4 big verso l’addio? Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, anche in questa stagione, così come accaduto lo scorso anno, ha mantenuto un profilo basso. Raramente il patron ha infatti parlato della squadra con esternazioni pubbliche che avrebbero potuto destabilizzare i calciatori. A breve l’incontro De Laurentiis-Conte. Aurelio De Laurentiis si è affidato completamente ad Antonio Conte e al suo staff. I risultati gli hanno dato pienamente ragione. In due anni il patron ha collezionato due trofei e soprattutto (per le casse societarie della società campana) altrettante partecipazione alla competizione continentale per club più importante, la Champions League.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - De Laurentiis-Conte, a breve il summit

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