napoli udinese 1 0 a breve conte in conferenza

Notizia in breve

L’allenatore del Napoli ha parlato dopo la vittoria per 1-0 contro l’Udinese, che ha portato la squadra al secondo posto in classifica. La conferenza si è svolta poco dopo la partita, durante la quale sono state poste domande sulla prestazione della squadra e sulle prossime sfide. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, senza ulteriori dettagli sui singoli episodi o sui commenti dell’allenatore.