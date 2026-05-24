Napoli-Udinese 1-0 a breve Conte in conferenza

Da ilnapolista.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’allenatore del Napoli ha parlato dopo la vittoria per 1-0 contro l’Udinese, che ha portato la squadra al secondo posto in classifica. La conferenza si è svolta poco dopo la partita, durante la quale sono state poste domande sulla prestazione della squadra e sulle prossime sfide. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, senza ulteriori dettagli sui singoli episodi o sui commenti dell’allenatore.

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L’allenatore della SscNapoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la vittoria contro l’Udinese e la conquista del secondo posto in campionato Napoli-Udinese 1-0, Conte in conferenza. L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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