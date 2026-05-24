Napoli Manna e Allegri a cena | si discute del possibile passaggio

A Napoli, Manna e Allegri sono stati fotografati a cena, alimentando speculazioni su un possibile trasferimento dell’allenatore. Restano incerte le ripercussioni dell’uscita di un dirigente di rilievo sulla permanenza di Allegri al Milan. Inoltre, si discute di una clausola contrattuale che potrebbe impedire il passaggio a Napoli, ma non sono stati forniti dettagli specifici. La situazione resta aperta, con nessuna conferma ufficiale sul futuro dell’allenatore.

? Domande chiave Come influirà l'uscita di Furlani sulla permanenza di Allegri al Milan?. Quale clausola contrattuale potrebbe bloccare il passaggio verso il Napoli?. Perché la Nazionale italiana rappresenta un ostacolo al progetto di De Laurentiis?. Chi sostituirà Conte se l'accordo con Allegri dovesse saltare?.? In Breve Allegri ha contratto fino al 2027 con rinnovo automatico al 2028 per Champions.. L'uscita di Giorgio Furlani dal Milan crea instabilità nella gestione societaria rossonera.. Il tecnico valuta la guida della Nazionale italiana contro la preferenza per Mancini.. Manna e Allegri hanno collaborato in passato durante l'esperienza comune alla Juventus. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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