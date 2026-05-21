Napoli Manna e Allegri a cena | ipotesi di un possibile trasferimento

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, si sono svolti incontri tra un dirigente e un allenatore, alimentando speculazioni su un possibile trasferimento dell’allenatore in vista della prossima stagione. Non sono stati resi noti dettagli ufficiali, ma si parla di un colloquio che potrebbe indicare un interesse concreto da parte di una squadra. Nel frattempo, l’allenatore ha rifiutato un’offerta di rinnovo da una società di Milano, chiedendo garanzie tecniche specifiche prima di considerare eventuali proposte future.

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?? Punti chiave Perché Allegri rifiuta di restare al Milan nonostante l'offerta di Cardinale? Quali garanzie tecniche esige il tecnico per accettare la proposta di Manna? Come influirà il potere di Ibrahimovic sulla decisione finale di Allegri? Cosa ha spinto De Laurentiis ad accelerare i contatti con il tecnico??? In Breve Allegri rifiuta la gestione di Ibrahimovic e Furlani per restare a Milano. Proposta Napoli prevede un contratto biennale con cifre simili a quelle estive. Manna e Allegri . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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