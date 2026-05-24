Conte e De Laurentiis parleranno in conferenza congiunta
Antonio Conte terrà una conferenza stampa congiunta con Aurelio De Laurentiis, ma non interverrà durante le trasmissioni di Dazn. La conferenza si svolgerà in un evento separato e sarà l’unico momento in cui i due parleranno pubblicamente insieme. Non sono stati comunicati dettagli su argomenti o modalità dell’incontro. La partecipazione di Conte alla conferenza è stata annunciata senza indicazioni su eventuali interviste o dichiarazioni successive.
Antonio Conte non parlerà a Dazn. Ma lo farà in conferenza stampa. Conferenza congiunta con Aurelio De Laurentiis. Come accadde per Benitez. L’addio viene dato di comune accordo. Il Napoli dà prova di unità di intenti e di visione, anche nel giorno di una separazione che per noi del Napolista è dolorosa, magari per altri no. È la vita. L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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