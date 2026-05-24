Antonio Conte terrà una conferenza stampa congiunta con Aurelio De Laurentiis, ma non interverrà durante le trasmissioni di Dazn. La conferenza si svolgerà in un evento separato e sarà l’unico momento in cui i due parleranno pubblicamente insieme. Non sono stati comunicati dettagli su argomenti o modalità dell’incontro. La partecipazione di Conte alla conferenza è stata annunciata senza indicazioni su eventuali interviste o dichiarazioni successive.

Antonio Conte non parlerà a Dazn. Ma lo farà in conferenza stampa. Conferenza congiunta con Aurelio De Laurentiis. Come accadde per Benitez. L’addio viene dato di comune accordo. Il Napoli dà prova di unità di intenti e di visione, anche nel giorno di una separazione che per noi del Napolista è dolorosa, magari per altri no. È la vita. L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte e De Laurentiis parleranno in conferenza congiunta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Napoli-Udinese 1-0, a breve Conte e De Laurentiis in conferenza

Tra Conte e De Laurentiis, al tavolo della trattativa il più forte non sarà Conte. E sul mercato ci sarà da vendereNel mondo del calcio, tra Conte e De Laurentiis si svolge una trattativa chiave, con il secondo che si mostra più determinato.

Temi più discussi: Conte-De Laurentiis e quei finali di stagione sempre a nervi tesi; Conte e Napoli ai saluti, De Laurentiis lavora per il ritorno di Sarri; Conte via da Napoli: i motivi dell’addio e i dettagli sullo stipendio; Conte e l'addio al Napoli: il patto con De Laurentiis e le opzioni per il futuro.

#Conte, gli auguri a De Laurentiis: Persona forte ed energica, lo festeggi con noi del Napoli x.com

EXCLUSIVE: ANTONIO CONTE IS LEAVING NAPOLI, IT'S OVER. The coach himself made his decision a month ago, when Conte communicated it to president De Laurentiis, with whom he remains on excellent terms. reddit

Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, quando il calcio sbagliato divide due amiciPresidente e allenatore costretti a separarsi dopo scudetto e Supercoppa. Si fermano per gli insostenibili stili di gestione. Il Napoli è da ripensare con un ... napoli.repubblica.it

Napoli, né Sarri né Allegri: De Laurentiis pensa a un suo vecchio pupilloIn casa Napoli è tempo di progettare il futuro del club e scegliere il successore di Antonio Conte: tante piste, poche quelle percorribili. Sarri e Allegri si allontanano, Italiano si avvicina ... sport.virgilio.it