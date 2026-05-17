Dopo la vittoria contro il Pisa, l’allenatore del Napoli ha parlato ai microfoni di Dazn, affermando di aver già avuto un confronto con il presidente circa un mese fa. Ha aggiunto di aver esposto chiaramente il suo pensiero e le sue intenzioni durante quella conversazione. Le sue dichiarazioni si sono concentrate su questa discussione precedente, senza ulteriori dettagli sulle tematiche affrontate o sulle eventuali conseguenze di quel confronto.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Pisa Pisa-Napoli 0-3, Conte. “ Alla prima intervista fatta a Dimaro ho avvertito tutti che sarebbe stata un’annata complessa, sono rimasto anche per questo perché sapevo che sarebbe stata un’annata complessa visto che sarebbero dovuti arrivare tanti giocatori. L’anno prima avevamo una rosa molto striminzita e quando arrivano tanti giocatori diventa difficile. Al tempo stesso non avevo previsto tanti infortuni così gravi. Abbiamo dovuto far fronte anche a questa situazione. Complimenti ai ragazzi, soprattuto chi è rimasto indenne, che ci ha dato una grandissima mano a rimanere nelle posizioni alte e conquistare la Champions. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: “Col presidente è già un mese che ho parlato e gli ho esposto il mio pensiero e le mie intenzioni”

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Conte sul futuro: Il presidente conosce le mie intenzioni da un mese… Il club sta già lavorando per il futuro, aspettiamo l'ultima e poi è giusto insieme si dica ciò che è stato partorito. Rivelarlo? Mancherei di rispetto al presidente col quale mi lega una profonda x.com

Conte felice: Felice per la Champions. Futuro? Grato a De Laurentiis, conosce da un mese il mio pensieroFuturo? Manca ancora una partita, mi lega amicizia con il presidente. Sono arrivato in un momento di difficoltà dopo il decimo posto, la situazione veniva dipinta molto nera. Ho promesso che quando la ... corrieredellosport.it

Conte: Col presidente è già un mese che ho parlato e gli ho esposto il mio pensiero e le mie intenzioniIntervenuto ai microfoni di Dazn, Antonio Conte ha così presentato il delicato match contro il Pisa. Le sue parole. ilnapolista.it

In parte a causa della descrizione dei suoi outfit, ho immaginato Conte Dante come una versione da scarse risorse di Iron Fist e ora, mentre ascolto il secondo episodio e Marcus menziona un avvocato irlandese-americano, ho esclamato ad alta voce CAVOL reddit