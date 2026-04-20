Prima dell’Assemblea di Lega Serie A, il presidente del Napoli ha espresso chiaramente la sua opinione sulla candidatura alla presidenza della FIGC, affermando che l’attuale presidente non sarebbe adatto al ruolo. Ha inoltre dichiarato di aver contattato il rappresentante di Malagò, che gode del sostegno di diciannove club su venti, e di avergli comunicato il suo benvenuto. La discussione sulla presidenza si svolge mentre la Lega decide le priorità da proporre.

Bastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick Baldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La decisione del club e la sua esplosione sotto l’ala protettrice di De Rossi Lukaku Conte, ieri il belga è rientrato a Napoli: previsto un confronto con l’allenatore? Mercato Milan, Allegri indica la via per tornare ai vertici: chiesti questi 4 innesti in estate! De Laurentiis categorico: «Abete non è adatto al ruolo di presidente FIGC. Malagò è il benvenuto, l’ho chiamato e gli ho detto.» Moviola Juve Bologna, giornali concordi sul voto a Mariani: arbitro promosso! Il giudizio sul contatto Locatelli-Freuler Akanji sfida il Como: «Scudetto vicino, ora vogliamo la Coppa Italia! Bastoni? Vedo che è un argomento caldo qui in Italia».🔗 Leggi su Calcionews24.com

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