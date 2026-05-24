Napoli chiamate con l’entourage di Roberto Mancini | è in cima alla lista ADL ha sempre avuto grande stima

Il Napoli sta valutando Roberto Mancini come nuovo allenatore dopo l’addio di Antonio Conte. Il presidente del club ha sempre mostrato stima nei confronti dell’ex commissario tecnico della nazionale e avrebbe avviato contatti con membri del suo entourage. La decisione finale è ancora da definire, ma la proposta di Mancini sembra essere tra le opzioni principali per la gestione della squadra nella prossima stagione.

Il futuro della panchina del SSC Napoli è già cominciato dopo l’addio di Antonio Conte. Il presidente Aurelio De Laurentiis è al lavoro per scegliere il nuovo allenatore e, nelle ultime ore, starebbe prendendo quota la pista che porta a Roberto Mancini. Secondo quanto riportato da Il Mattino, tra i due entourage ci sarebbero stati alcuni contatti telefonici proprio in queste ore per capire la fattibilità dell’operazione. Il profilo di Roberto Mancini piacerebbe molto alla dirigenza azzurra per la sua esperienza internazionale, la mentalità vincente e la capacità di gestire gruppi importanti. Dopo l’esperienza alla guida della Nazionale italiana e le recenti avventure all’estero, il tecnico rappresenterebbe una soluzione di grande fascino per aprire un nuovo ciclo in casa Napoli. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, se Conte va via ADL ha un preferito: un italiano in cima alla listaIl futuro dell’allenatore del Napoli sembra essere in bilico, con voci che circolano da settimane riguardo a una possibile separazione alla fine...

Rivoluzione Inter, Kone sempre in cima alla lista: spauracchio PSGIl centrocampista francese rimane il primo nome nella lista dell'Inter, con l'obiettivo di rafforzare il reparto mediano.

Temi più discussi: Onore al vincente Conte: ma il suo Napoli non ha mai divertito; La rottura con Ibrahimovic e la tentazione Nazionale: Allegri pronto a lasciare il Milan. E Tare…; Intrigo panchine: Allegri, Conte e Mancini in corsa per la nazionale. E il Napoli…; Le prime pagine dei quotidiani sportivi.

Napoli, chiamate con l’entourage di Roberto Mancini: è in cima alla lista, ADL ha sempre avuto grande stimaIl futuro della panchina del SSC Napoli è già cominciato dopo l’addio di Antonio Conte. Il presidente Aurelio De Laurentiis è al lavoro per scegliere il ... dailynews24.it

Anche Mancini in lizza per il dopo-Conte: c'è già stato un contatto con l'entourageUna pista che potrebbe scaldarsi ulteriormente nei prossimi giorni, anche se Mancini resta tra i candidati pure per il ruolo di commissario tecnico ... tuttonapoli.net