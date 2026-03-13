Il centrocampista francese rimane il primo nome nella lista dell'Inter, con l'obiettivo di rafforzare il reparto mediano. L'allenatore Chivu considera Kone come la scelta principale e sta valutando un cambio di modulo per la prossima stagione. Il PSG è indicato come una delle squadre che seguono da vicino il giocatore.

Il mediano francese resta il preferito di Chivu, intenzionato a cambiare modulo nella prossima stagione L ‘Inter si prepara a una vera e propria rivoluzione, tra giocatori in scadenza – anche se qualcuno, vedi Sommer e Mkhitaryan, potrebbe rimanere – e altri con la valigia in mano da Frattesi a Dumfries fino, forse (dipenderà dalle offerte), a Marcus Thuram. L’obiettivo di Chivu sarà lo stesso dell’estate scorsa, poi divenuto irraggiungibile a causa di un mercato non andato secondo le sue idee: cambiare modulo, passando magari a una difesa a quattro. con un mediano muscolare e dinamico a protezione del reparto arretrato. Il preferito del romeno resta lui, Manu Kone. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Rivoluzione Inter, Kone sempre in cima alla lista: spauracchio PSG

