Il Napoli chiude il campionato al secondo posto | Conte saluta il Maradona tra cori e applausi
Il Napoli ha concluso il campionato con una vittoria e il secondo posto, nell'ultima partita di Antonio Conte al Maradona. La squadra ha ricevuto cori e applausi dai tifosi al termine della gara. Alcuni calciatori hanno salutato il pubblico prima di lasciare il campo. La partita si è conclusa con il risultato positivo per i partenopei, sancendo la fine della stagione.
Il Napoli chiude il campionato con un successo e con la conquista del secondo posto nell'ultima di Antonio Conte (e di qualche calciatore) al Maradona. Gli azzurri battono 1-0 l'Udinese grazie al gol siglato da Hojlund nel primo tempo e si piazzano alle spalle dell'Inter campione d'Italia. Grandi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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