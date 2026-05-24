Il Napoli chiude il campionato al secondo posto | Conte saluta il Maradona tra cori e applausi

Notizia in breve

Il Napoli ha concluso il campionato con una vittoria e il secondo posto, nell'ultima partita di Antonio Conte al Maradona. La squadra ha ricevuto cori e applausi dai tifosi al termine della gara. Alcuni calciatori hanno salutato il pubblico prima di lasciare il campo. La partita si è conclusa con il risultato positivo per i partenopei, sancendo la fine della stagione.