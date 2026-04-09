Calcio ligure in lutto | addio a ' mister' Stefano Vassalli L' ultimo saluto allo stadio di Chiavari

Il calcio ligure piange la scomparsa di Stefano Vassalli, ex portiere e allenatore, morto all’età di 68 anni. Vassalli ha giocato con le squadre di Entella e Sestri Levante e ha guidato numerose formazioni della regione come tecnico. La sua morte ha suscitato cordoglio tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, con un ultimo saluto che si è tenuto allo stadio di Chiavari.

Calcio ligure in lutto. All'età di 68 anni è morto ‘mister’ Stefano Vassalli, ex portiere tra le altre di Entella e Sestri Levante ed ex allenatore di tante squadre della nostra regione, che lo ricordano con grande affetto. Addio a Stefano Vassalli, l'ultimo saluto allo stadio L'ultimo saluto a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Addio mister, calcio costretto all’ultimo saluto: lutto strazianteIl mondo del calcio è in lutto per la scomparsa del grande allenatore: i tifosi sono distrutti dal dolore. Calcio in lutto, è morto Beppe Savoldi: addio a “Mister 2 miliardi”Il mondo dello sport italiano si tinge di nero per la scomparsa di una delle sue figure più iconiche e rappresentative degli anni settanta. Temi più discussi: Domani l’ultimo saluto a Stefano Vassalli allo stadio Enrico Sannazzari di Chiavari; Addio a Vassalli, portierone dell’Entella e del Sestri Levante; Lutto nel mondo del calcio locale, è morto Stefano Vassalli; Morto Stefano Vassalli: Levante ligure in lutto per il noto portiere locale. Morto Stefano Vassalli: Levante ligure in lutto per il noto portiere localeIl calcio, quello vero, fatto di campi vissuti e legami sinceri, oggi perde uno dei suoi uomini: Stefano Vassalli che per anni è stato portiere della Virtus Entella. Fonte Ufficiale: primaillevante.it ... alphabetcity.it Addio a Vassalli, portierone dell’Entella e del Sestri LevanteMorto a 68 anni: amava le uscite spericolate, non solo in porta. Autore di battute fulminanti, diceva sempre la verità senza badare a chi aveva davanti ... ilsecoloxix.it "La notte della cometa " di Sebastiano Vassalli Ho iniziato la lettura con gli occhi e nel cuore i colori della notte stellata di Van Gogh, personaggio anch'egli,come Dino Campana, incompreso ed infine rinchiuso in manicomio, dove, proprio come il poeta 'matto', - facebook.com facebook