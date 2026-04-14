Le quotazioni di Massimiliano Allegri come nuovo commissario tecnico della Nazionale sono in aumento, secondo alcune fonti di mercato. Nei giorni recenti si sono diffuse voci che indicano il suo possibile addio al club di appartenenza, aprendo a un suo possibile incarico con la rappresentativa nazionale. Un nome a sorpresa è stato accostato alla carica di allenatore della squadra azzurra, alimentando discussioni tra addetti ai lavori e tifosi.

Bastoni Inter, dentro le difficoltà di Ale: i problemi fisici, i fischi e il futuro sempre più in bilico! Sarri svela: «Io per il mio futuro sono poco preoccupato. Per la Lazio sentiamo quali sono i programmi, ancora non ho sentito niente.» Fiorentina, Vanoli nel post gara: «Siamo stati squadra fino alla fine. Siamo un gruppo, abbiamo ottenuto qualcosa di importante» Como Inter, spunta un clamoroso retroscena che riguarda Fabregas: ecco cosa è successo e cosa ha detto il tecnico spagnolo Pagelle Fiorentina Lazio, la decide un gol di Gosens!...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ct Italia, in risalita le quotazioni di Allegri: spunta un nome a sorpresa come dt della Nazionale!

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Nazionale, c'è anche Max: Allegri Ct, quotazioni in salita. È corsa con Conte, ma il Milan...In questo finale di Serie A il testa a testa tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri non sarà solo per il secondo posto in classifica, ma anche.

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