Durante la decima edizione dei Crunchyroll Anime Awards, sono stati premiati anime come My Hero Academia e Demon Slayer. È stato riconosciuto anche un doppiatore italiano, senza ulteriori dettagli sui premi specifici. La cerimonia ha mostrato come l’animazione giapponese continui a essere protagonista nel panorama mainstream. Gli eventi si sono svolti in un contesto di grande attenzione mediatica e partecipazione di pubblico e professionisti del settore.

Fan degli anime, udite udite: la decima edizione dei Crunchyroll Anime Awards ha celebrato ancora una volta il meglio dell’animazione giapponese contemporanea, confermando quanto il medium sia ormai un fenomeno mainstream a tutti gli effetti. Una sorta di segreto di Pulcinella che molti di noi già sospettavano. Difatti, quest’anno la cerimonia, trasmessa in streaming mondiale sui canali YouTube e Twitch di Crunchyroll, si è svolta a Tokyo presso il Grand Prince Hotel Shin Takanawa e ha visto trionfare alcune delle produzioni più amate dell’ultimo anno. La vittoria più emozionante: My Hero Academia e l’addio in grande stile. Nonostante i. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - My Hero Academia trionfa ai Crunchyroll Anime Awards 2026, assieme a Demon Slayer e un doppiatore italiano!

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Does My Hero Academia DESERVE Anime of the Year (Crunchyroll Anime Awards 2026)

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