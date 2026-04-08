I Crunchyroll Anime Awards 2026 celebrano il decimo anniversario, coinvolgendo i fan nel processo di scelta del miglior anime dell'anno. Le votazioni sono aperte e permettono agli appassionati di esprimere la propria preferenza, contribuendo a definire quali titoli entreranno nella storia di questa decade. La cerimonia, che si svolge ogni anno, rappresenta un momento di confronto tra le opere più apprezzate del momento e il pubblico di tutto il mondo.

I Crunchyroll Anime Awards 2026 celebrano dieci anni di fandom, trasformando il voto dei fan in un gesto collettivo che decide cosa resterà davvero nell'immaginario di questa generazione. I Crunchyroll Anime Awards 2026 svelano nomination, presentatori e modalità di voto. Tra i candidati spiccano DAN DA DAN, My Hero Academia FINAL SEASON e Chainsaw Man - Il Film, con le votazioni aperte per la prima volta a tutti fino al 16 aprile Le nomination: tra blockbuster anime e nuove sorprese La decima edizione dei Crunchyroll Anime Awards alza l'asticella e lo fa con una selezione che fotografa perfettamente lo stato attuale dell'industria. Nella categoria più attesa, "Anime dell'Anno", convivono titoli dal forte impatto mediatico come DAN DA DAN Stagione 2 e My Hero Academia FINAL SEASON, accanto a . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Crunchyroll Anime Awards 2026: per il decimo anniversario puoi votare il tuo anime preferito

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