In un'intervista recente, il doppiatore di Tanjiro in Demon Slayer ha commentato il livello raggiunto dagli anime attuali, affermando che si è alzata troppo l’asticella. La serie, considerata un punto di riferimento, viene ora confrontata con altre produzioni, diventando un metro di paragone per il settore. Le parole dell’attore evidenziano come il successo abbia influenzato le aspettative e gli standard nel mondo degli anime.

Quando un successo diventa un punto di riferimento, smette di essere solo un traguardo e si trasforma in misura di paragone. È quello che sta accadendo nel mondo degli anime dopo che Demon Slayer ha cambiato il modo in cui pubblico e industria guardano alla qualità. Il successo di Demon Slayer ridefinisce gli standard dell'animazione. Il doppiatore Zach Aguilar riflette sull'impatto della serie e sulle difficoltà dell'industria, tra aspettative altissime e il ritorno discusso di One-Punch Man. Demon Slayer e il peso di un successo fuori scala Non è raro che un anime di successo lasci il segno, ma nel caso di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba il segno sembra essersi trasformato in un confine difficile da superare.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Demon Slayer, il doppiatore di Tanjiro: "Avete alzato troppo l'asticella per gli anime ora"

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Demon Slayer, un successo? No: il trionfo dell’estetica!Nel panorama contemporaneo dell’animazione giapponese, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba rappresenta un caso emblematico e, per certi versi, spiazzante.