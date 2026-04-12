MXGP | Lucas Coenen si prende di forza gara-1 al GP di Sardegna Adamo e Forato tra i primi dieci!

Durante il quarto appuntamento del Mondiale di motocross, disputato sul tracciato di Riola Sardo, Lucas Coenen ha conquistato la vittoria in gara-1 nella classe MXGP, dopo che il fratello aveva vinto precedentemente nella categoria MX2. Tra i piloti italiani, Adamo e Forato si sono piazzati tra i primi dieci. La competizione ha visto una serie di sfide intense tra i migliori corse del campionato.

Prima Sacha, poi Lucas. Dopo il trionfo del fratello in MX2, il maggiore dei Coenen ha vinto gara-1 nella classe MXGP in occasione del GP di Sardegna, quarto atto valido per il Mondiale 2026 di motocross in scena questa settimana sul tracciato di Riola Sardo. Un successo importante, maturato già nella prima parte di corsa. Nelle prime battute ad avere la meglio è stato Tom Vialle (Honda), capace di prendere per pochi metri la testa della gara salvo poi essere subito ripreso da uno scatenato Jeffrey Herlings che, in men che non si dica, porta in dote un margine di due secondi. Più attardato invece Coenen (KTM), quinto all’uscita dal cancelletto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP: Lucas Coenen si prende di forza gara-1 al GP di Sardegna, Adamo e Forato tra i primi dieci! MXGP, Lucas Coenen dominatore in Andalucia. Andrea Adamo sfiora il podio in gara-2Finita nell’album dei ricordi gara-2 del GP di Andalucia, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MXGP. MXGP, Lucas Coenen si aggiudica Gara-2 del GP di Svizzera ma il round va aLucas Coenen si è aggiudicato Gara-2 del Gran Premio di Svizzera, terzo appuntamento del Mondiale MXGP 2026, mentre il round elvetico è andato a Tom...