MXGP | Adamo fuori dalla top 10 in gara-1 al GP di Argentina Vince Herlings

Durante la gara-1 del GP di Argentina, Andrea Adamo, pilota KTM, ha concluso in undicesima posizione, segnando un piazzamento al di fuori della top-10. La gara è stata vinta da Herlings, mentre Adamo ha aperto la stagione 2026 con questo risultato. La competizione ha visto altri piloti confrontarsi sulla pista argentina, con variazioni nei tempi e nelle posizioni di testa.

Comincia con piazzamento fuori dalla top-10 il 2026 di Andrea Adamo. Il centauro in forza alla KTM si è accontentato dell'undicesima casella in occasione della gara-1 valida per il GP dell'Argentina, atto numero uno del Mondiale 2026 di MXGP. Buoni segnali comunque dal rookie azzurro, particolarmente bravo soprattutto nella prima fase della corsa. Ottima in tal senso la partenza del siciliano, bravo a imbroccare la traiettoria giusta arrivando a tutta sul lato esterno e girando in prima curva al terzo posto dietro soltanto alle Honda di uno scatenato Jeffrey Herlings e di Tom Vialle. Con loro anche un consistente Andrea Bonacorsi che, sulla...