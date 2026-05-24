musica e rivoluzione tutte le meraviglie del cambio festival

Il Cambio Festival si svolgerà dal 6 giugno 2023 a febbraio 2027, con sette edizioni in programma. La manifestazione unisce musica e tematiche legate alla rivoluzione, coinvolgendo artisti e pubblico in eventi distribuiti su diversi mesi. La rassegna prevede concerti, incontri e attività culturali, senza specificare dettagli sui programmi o location. La durata complessiva si estende oltre tre anni, offrendo una serie di appuntamenti ricorrenti.

Musica e rivoluzione per il “ Cambio Festival “ che torna dal 6 giugno a febbraio 2027 con sette concerti e quattro incontri (è la nuova sezione di ’Cambio Parole’) per quella che il sindaco Valter Stoppini definisce "una delle realtà culturali più significative non solo di Assisi ma anche dell’Umbria, capace di coniugare musica, arti e promozione del territorio". A raccontare il cartellone – un mix di jazz-rock, musica da camera e world music - sono gli organizzatori dell’associazione Ponte Levatoio. Si comincia con un’anteprima cameristica il 6 giugno al castello di San Gregorio, con il “Trio Vasari“ (Giulia Contaldo, Sara Pastine, Natania Hoffman) che presenta il nuovo cd monografico su Giorgio Federico Ghedini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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