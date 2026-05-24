Laura Stigger ha vinto la gara di cross country élite femminile a Nové Mesto, seconda tappa della Coppa del Mondo di mountain bike. La competizione si è svolta in Repubblica Ceca, dopo essere partita dalla Corea del Sud. Martina Berta si è piazzata al dodicesimo posto. La gara si è conclusa con Stigger che ha tagliato il traguardo prima delle altre concorrenti.

Seconda tappa per la Coppa del Mondo di mountain bike. Partito dalla Corea del Sud, il massimo circuito internazionale si è spostato in Repubblica Ceca, a Nové M?sto dove è appena terminata la gara del cross country élite al femminile. Ad imporsi è l’austriaca Laura Stigger con il tempo di 1:21:32, secondo successo in carriera per lei dopo quello nel 2023 in quel di Snowshoe. Tornata 5 e 6 devastanti per la 25enne. Seconda posizione per la svedese Jenny Rissveds, staccata di 47”. È lei in vetta alla classifica di Coppa vista la piazza d’onore agguantata anche in apertura. Terza a completare il podio la svizzera Sina Frei, poi Nicole e Alessandra Koller, sempre elvetiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mountain bike: Laura Stigger vince a Nove Mesto, dodicesima Martina Berta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Coppa del Mondo di mountain bike torna in Europa: intenso weekend di gare a Nove MestoLa Coppa del Mondo di mountain bike si svolge a Nove Mesto, in Europa, con un fine settimana ricco di gare.

Mountain bike: Sina Frei si aggiudica la prima tappa di Coppa del Mondo in Corea. Quinta Martina BertaLa stagione della Coppa del Mondo di Mountain Bike 2026 è iniziata in Corea del Sud, a Mona Yongpyong.

Temi più discussi: LAURA SQUARISE (U23) VINCE L’ITALIA BIKE CUP. LUCIA BRAMATI MIGLIORE ITALIANA A COURMAYEUR; Puck Pieterse torna da regina in MTB: short track perfetto a Nove Mesto, Pidcock saltato nel finale da Azzaro; Fontana e Pedersen, l’Italia Bike Cup è loro; Koller e Lillo sul podio nello short track di Nove Mesto.

Mountain bike: Laura Stigger vince a Nove Mesto, dodicesima Martina BertaSeconda tappa per la Coppa del Mondo di mountain bike. Partito dalla Corea del Sud, il massimo circuito internazionale si è spostato in Repubblica Ceca, a ... oasport.it

Laura Stigger shines in South Africa at the Absa Cape Epic MTB raceLaura Stigger won the eight-day African mountain bike stage race in South Africa with team-mate Sina Frei. Here's what it took to conquer 'The Race That Measures All'. The Absa Cape Epic is considered ... redbull.com