Mountain bike | Sina Frei si aggiudica la prima tappa di Coppa del Mondo in Corea Quinta Martina Berta

La stagione della Coppa del Mondo di Mountain Bike 2026 è iniziata in Corea del Sud, a Mona Yongpyong. Nella prima tappa, Sina Frei ha vinto la gara femminile, mentre Martina Berta si è classificata quinta. La competizione ha coinvolto diverse atlete provenienti da vari paesi, segnando l’avvio ufficiale del circuito internazionale. La manifestazione si è svolta su un percorso di montagna con condizioni climatiche variabili.

Si è aperta con il nuovo appuntamento in Corea del Sud, a Mona Yongpyong, la Coppa del Mondo di Mountain Bike 2026. Nella mattinata italiana in scena la prova del cross country, la disciplina olimpica, per quanto riguarda le donne élite che ha visto primeggiare l’elvetica Sina Frei. Prima affermazione per la classe 1997 nella gara classica. Dominio per lei che è riuscita ad andare in fuga ed a giungere al traguardo in solitaria dopo le cinque tornate chiuse con il tempo di 1:27:03. Alle sue spalle troviamo la svedese Jenny Rissveds, staccata di 26”, che ha superato allo sprint per la piazza d’onore la statunitense Madigan Munro. Quarto posto invece per la canadese Jennifer Jackson.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mountain bike: Sina Frei si aggiudica la prima tappa di Coppa del Mondo in Corea. Quinta Martina Berta Notizie correlate Mountain bike, scatta la Coppa del Mondo 2026: l’Italia è pronta a sorprendereL’inizio di una nuova stagione porta con sé desideri, aspirazioni e quella voglia irrefrenabile di tornare a gareggiare in competizioni ufficiali che... Coppa del Mondo di mountain bike: Valentina Corvi trionfa a Yongpyong nell’Under 23 femminileInizio migliore non poteva esserci per l’Italia nelle categorie giovanili della Coppa del Mondo di mountain bike. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sina Frei vince lo short track che inaugura la stagione; Sina Frei vince nella prima stagionale di short track; Corea del Sud, Sina Frei è la più forte; I primi podi di Martina Berta e Simone Avondetto in uno short track di coppa: l'apertura a Yongpyong è di Frei e Azzaro. 2 Tage nach Short-Track-Sieg - Frei doppelt in Südkorea nach und gewinnt auch im Cross-CountrySina Frei gelingt beim Weltcup in Yongpyong bei misslichen Bedingungen das Double aus Short Track und Cross-Country. srf.ch Sina Frei vince lo short track che inaugura la stagioneLa stagione di Coppa del Mondo di mountain bike si è aperta con la vittoria di Sina Frei. Nello short track di PyeongChang la rossocrociata si è imposta grazie ad un attacco nell’ultimo giro, dopo che ... rsi.ch Le previsioni parlavano di un percorso duro e così è stato. Il tracciato di #MonaYongPyong si conferma tutt'altro che semplice da interpretare, con un lungo rettilineo finale dove Sina Frei (Specialized Factory Racing) è riuscita a resistere al ritorno della campio - facebook.com facebook