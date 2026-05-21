La Coppa del Mondo di mountain bike torna in Europa | intenso weekend di gare a Nove Mesto

La Coppa del Mondo di mountain bike si svolge a Nove Mesto, in Europa, con un fine settimana ricco di gare. Questo evento segue una breve parentesi in Corea, dove si è disputato l’appuntamento di inizio mese a Mona Yongpyong. Le competizioni europee sono tra le più attese della stagione e coinvolgono atleti di diverse nazionalità. La manifestazione si svolge su un percorso impegnativo, con numerosi tracciati tecnici e salite ripide. La competizione si inserisce nel calendario annuale di discipline outdoor, attirando appassionati e addetti ai lavori.

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L’appuntamento di inizio mese a Mona Yongpyong in Corea ha rappresentato il gustoso aperitivo di una stagione lunga ed intensa. La Coppa del Mondo di mountain bike torna in Europa per la seconda tappa, competizione che si svolgerà a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, da domani a domenica. L’Italia, dopo gli ottimi risultati ottenuti al debutto in Oriente, insegue ulteriori conferme per gettare le basi di una stagione in cui potersi confermare nel novero delle big del panorama internazionale e togliersi magari la soddisfazione di qualche successo importante. Nell’élite Maschile si riparte dalla vittoria ottenuta dall’elvetico Dario Lillo davanti al francese Lucas Martin e al britannico Charlie Aldridge, gara in cui l’ottimo Filippo Fontana ha ottenuto la sesta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La Coppa del Mondo di mountain bike torna in Europa: intenso weekend di gare a Nove Mesto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Adrenalina pura: a La Thuile (AO) torna la Coppa del Mondo di mountain bike Sullo stesso argomento Mountain bike Nella “Coppa del Mondo“. Podio di categoria per l’Under 23. Sofia FioravantiE’ andata molto bene, anche al di sopra delle aspettative, la prima volta di Sofia Fioravanti (nella foto) alle prese con una prova della Coppa del... Mountain bike, scatta la Coppa del Mondo 2026: l’Italia è pronta a sorprendereL’inizio di una nuova stagione porta con sé desideri, aspirazioni e quella voglia irrefrenabile di tornare a gareggiare in competizioni ufficiali che... | Leo Østigard convocato dalla Norvegia per la Coppa del Mondo #WorldCup2026 #Norvegia #Genoa #Ostigard # x.com Molto entusiasta per la Coppa del Mondo di calcio il prossimo mese! reddit Calendario TV Coppa del Mondo FIFA 2026 in Algeria: dirette streaming, canali, date e orari delle partiteDodici anni dopo gli ottavi di finale in Brasile, quando misero in difficoltà la Germania poi vincitrice, i Fennec sono di nuovo sul palcoscenico più importante del calcio. I Fennec Foxes stanno entra ... goal.com La Coppa del Mondo di Mountain bike torna in Europa: intenso weekend di gare a Nove MestoL'appuntamento di inizio mese a Mona Yongpyong in Corea ha rappresentato il gustoso aperitivo di una stagione lunga ed intensa. La Coppa del Mondo di ... oasport.it