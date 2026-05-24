Crotone moto esce di strada e si spezza in due | muore il 50enne Leonardo Marescalco ferito gravemente il gemello
A Crotone, una moto è uscita di strada e si è spezzata in due. A bordo c’erano due uomini, uno dei quali, un 50enne, ha perso la vita. Il suo gemello è rimasto ferito gravemente. L’incidente è avvenuto nel territorio locale, ma le cause non sono ancora state accertate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto salvare il motociclista deceduto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.
Leonardo Marescalco, 50 anni, è morto in un incidente avvenuto nel territorio di Crotone. L'uomo era a bordo di una moto che, per cause ancora da chiarire è uscita di strada. Alla guida c'era il fratello gemello, rimasto gravemente ferito. Il mezzo nell'impatto si è spezzato in due. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
La moto finisce fuori strada e si spezza in due: muore un uomo, ferito il fratello gemelloUn uomo è morto e il suo gemello è rimasto ferito grave in un incidente sulla statale 106, avvenuto questa mattina nel territorio di Crotone.
Incidente in piazza Carbonari: moto si spezza in due, muore ragazzo di 27 anniUn ragazzo di 27 anni ha perso la vita giovedì 21 maggio a causa di un incidente avvenuto in viale Marche, vicino a piazza Carbonari.