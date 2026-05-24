Crotone moto esce di strada e si spezza in due | muore il 50enne Leonardo Marescalco ferito gravemente il gemello

Notizia in breve

A Crotone, una moto è uscita di strada e si è spezzata in due. A bordo c’erano due uomini, uno dei quali, un 50enne, ha perso la vita. Il suo gemello è rimasto ferito gravemente. L’incidente è avvenuto nel territorio locale, ma le cause non sono ancora state accertate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto salvare il motociclista deceduto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.