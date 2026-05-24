Morto Maurizio Gozzelino l'inventore del Crodino | chi era l'enologo re degli aperitivi analcolici

Da fanpage.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Maurizio Gozzelino, nato nel 1935, è deceduto nella notte tra venerdì e sabato. È conosciuto per aver inventato il Crodino, uno degli aperitivi analcolici più diffusi in Italia. Gozzelino era un enologo e imprenditore che ha contribuito allo sviluppo di questa bevanda. La sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nato nel 1935, Maurizio Gozzelino è noto per aver inventato il Crodino, l'aperitivo analcolico più famoso in Italia: l'imprenditore è morto nella notte tra venerdì è sabato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Morto Maurizio Gozzelino, l'inventore del Crodino aveva 90 anni: la svolta con il trasferimento a Crodo

Morto un detenuto del carcere di Opera, un’associazione denuncia: “Era andato in infermeria, l’hanno mandato via”Un detenuto del carcere di Opera è deceduto, secondo quanto riferiscono alcuni detenuti ascoltati dall’associazione bon’t worry iNGO e...

Temi più discussi: Addio a Maurizio Gozzelino, il papà del Crodino; Morto Maurizio Gozzelino, l'inventore del Crodino aveva 90 anni: la svolta con il trasferimento a Crodo; È morto Maurizio Gozzelino, l’uomo che inventò il Crodino; È morto Maurizio Gozzelino, l’inventore del Crodino.

morto maurizio gozzelino morto maurizio gozzelino lMorto Maurizio Gozzelino, l'inventore del Crodino. Aveva 92 anni. Era il mago delle essenzeEra originario di Saluzzo si trasferì poi a Crodo, il paese dell'analcolico biondo. Il Centro Studi Ginocchi: Affabile, abile comunicatore, generoso, dai modi semplici della persona colta ma non esib ... torino.corriere.it

morto maurizio gozzelino morto maurizio gozzelino lMorto Maurizio Gozzelino, l'inventore del Crodino aveva 90 anni: la svolta con il trasferimento a CrodoAddio al creatore della storica bevanda nata a Crodo: Maurizio Gozzelino si è spento a 90 anni. Martedì i funerali nella parrocchia di Rivoli ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web