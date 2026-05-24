Morto Maurizio Gozzelino l'inventore del Crodino | chi era l'enologo re degli aperitivi analcolici
Maurizio Gozzelino, nato nel 1935, è deceduto nella notte tra venerdì e sabato. È conosciuto per aver inventato il Crodino, uno degli aperitivi analcolici più diffusi in Italia. Gozzelino era un enologo e imprenditore che ha contribuito allo sviluppo di questa bevanda. La sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle circostanze.
Nato nel 1935, Maurizio Gozzelino è noto per aver inventato il Crodino, l'aperitivo analcolico più famoso in Italia: l'imprenditore è morto nella notte tra venerdì è sabato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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