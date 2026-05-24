È morto Maurizio Gozzelino, l'inventore del Crodino. Nato a Saluzzo, si trasferì a Crodo dopo aver completato gli studi, da cui deriva il nome della bevanda analcolica molto diffusa in Italia. La sua creazione è diventata un simbolo nel settore delle bevande. Gozzelino aveva contribuito allo sviluppo e alla diffusione del prodotto, lasciando un’impronta nel panorama delle bevande analcoliche italiane. La notizia è stata annunciata senza ulteriori dettagli sul decesso.

È morto Maurizio Gozzelino, l’inventore del Crodino. Nato a Saluzzo, solo dopo gli studi si trasferisce a Crodo e da lì nasce il nome della bevanda analcolica tanto amata in Italia. Lascia Moglie, figli e nipoti, ma anche l’ invenzione del Crodino del quale non si è mai preso da solo il merito. In pubblico ha sempre parlato di quanto sia stato un lavoro di squadra nell’allora stabilimento Ginocchi. Chi ha inventato il Crodino?. Si chiamava Maurizio Gozzelino l’inventore del Crodino, era nato a Saluzzo nel 1935. Il padre era un commerciante di vini. È a Saluzzo che trascorre l’infanzia e poi l’adolescenza. La sua famiglia aveva un’osteria che si chiamava “I tre scalini”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Morto Maurizio Gozzelino, il patrimonio dell’inventore del Crodino: eredità e carriera

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