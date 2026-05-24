Tempo di lettura: < 1 minuto È morto all’età di 90 anni monsignor Mario Milano, già vescovo della diocesi di Aversa (dal 1998 al 2011). In precedenza, dopo essere stato ordinato vescovo dall’allora papa, Giovanni Paolo II, aveva guidato dal 1990 al 1998 l’arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, in Irpinia, dove aveva riaperto numerose chiuse danneggiate dal terremoto del 1980. Originario della Calabria era però anche molto conosciuto nel Salernitano, ed in particolar modo in costiera amalfitana. Dopo aver lasciato il governo della diocesi normanna (è tra le più grandi in Campania, per numero di abitanti), monsignor Milano aveva deciso di vivere a Frattamaggiore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - È morto monsignor Mario Milano, fino al 2011 è stato vescovo di Aversa

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