Incidente tra Campagna e Contursi | auto si ribalta soccorso un 21enne

Questa mattina alle cinque, un incidente si è verificato tra i comuni di Campagna e Contursi. Un’auto si è ribaltata dopo aver sbandato, coinvolgendo un giovane di 21 anni. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire e le autorità stanno intervenendo sul luogo per i primi soccorsi e i rilievi. Nessuna informazione è stata fornita sui danni o sulle condizioni del conducente.

Brutto incidente, alle 5 di questa mattina, tra Campagna e Contursi: per cause da accertare, un'auto é sbandata, ribaltandosi. A bordo, un 21enne che ha riportato diverse contusioni ma é riuscito a uscire da solo dal veicolo.A soccorrerlo, i sanitari del Vopi. Accertamenti in corso per.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Firenze, ambulanza si ribalta mentre va su un soccorso: incidente con un’auto e paura Arezzo, grave incidente sulla E78, auto si ribalta dopo l’urto con un mezzo di soccorsoDue persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 22 febbraio lungo la E78, nel tratto della superstrada... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incidente tra Campagna e Contursi: auto si ribalta, soccorso un 21enne; Sulle strade di Bari 10 morti e 4mila incidenti in un anno: parte la campagna per la sicurezza alla guida; Schianto tra camion in A1, autostrada bloccata e soccorsi sul posto; Incidente tra tir e furgone sulla Romea: un morto. Strada chiusa e traffico in tilt. Paura sull’A2 del Mediterraneo: scontro tra camion e auto all’altezza di CampagnaGrave incidente stradale sull'A2 del Mediterraneo nei pressi di Campagna. Scontro tra un autocarro e una Lancia Ypsilon: due feriti trasportati in ospedale ... infocilento.it Incidente nelle campagne tra Turi e Conversano: 39enne incornato da un toroTremendo incidente nelle campagne tra Turi e Conversano questa mattina. Un uomo di 39 anni è stato incornato da un toro. Stando a quanto si apprende, l’uomo era al lavoro quando l’animale lo ha ... quotidianodipuglia.it Incidente sulla Statale, Biagio muore a 27 anni. Dolore in Campania - facebook.com facebook Una donna di 46 anni è morta travolta da un tir a #Palermo. L'incidente è avvenuto ieri mattina nella zona del porto. La donna è stata trascinata sotto le ruote dell'autoarticolato diretto verso il porto. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. x.com