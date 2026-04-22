Auto si ribalta sull'A2 ferito 21enne poi tir si rovescia per evitarla | doppio incidente a Campagna

Da fanpage.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due incidenti si sono verificati sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, causando disagi e interventi delle forze dell'ordine. Il primo coinvolge un'auto che si è ribaltata, mentre il secondo riguarda un camion che si è rovesciato, probabilmente per evitare il primo veicolo incidentato. Tra le persone coinvolte, un giovane di 21 anni ha riportato ferite. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Doppio incidente stradale sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. Prima un'auto ribaltata, poi un camion rovesciato. Sul posto Anas, polstrada e ambulanze.🔗 Leggi su Fanpage.it

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