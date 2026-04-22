Auto si ribalta sull'A2 ferito 21enne poi tir si rovescia per evitarla | doppio incidente a Campagna

Due incidenti si sono verificati sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, causando disagi e interventi delle forze dell'ordine. Il primo coinvolge un'auto che si è ribaltata, mentre il secondo riguarda un camion che si è rovesciato, probabilmente per evitare il primo veicolo incidentato. Tra le persone coinvolte, un giovane di 21 anni ha riportato ferite. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Doppio incidente stradale sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. Prima un'auto ribaltata, poi un camion rovesciato. Sul posto Anas, polstrada e ambulanze.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Incidente tra Campagna e Contursi: auto si ribalta, soccorso un 21enneBrutto incidente, alle 5 di questa mattina, tra Campagna e Contursi: per cause da accertare, un'auto é sbandata, ribaltandosi. Tir si schianta e si accartoccia sull’autostrada A2 Salerno-Reggio, ferito il conducente: è graveIncidente stradale sulla autostrada A2 del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria, all'altezza di Polla. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incidente mortale ad Altamura: auto finisce fuori strada e si ribalta sulla provinciale 51; Terribile schianto contro i veicoli in sosta: auto si ribalta, uomo estratto dalle lamiere - BresciaToday; Lecce, si ribalta su strada dove è appena morto l'amico: è grave; Fano, perde il controllo dell'auto e si ribalta sull’Adriatica: 75enne in ospedale. Auto si ribalta sull’A2, ferito 21enne, poi tir si rovescia per evitarla: doppio incidente a CampagnaDoppio incidente stradale sull'autostrada del Mediterraneo A2 Salerno-Reggio Calabria, all'alta di oggi, mercoledì 22 aprile. Un'auto ha improvvisamente perso il controllo nel tratto tra Campagna e ... fanpage.it Scontro tra auto in corso Allamano, vettura si ribalta: traffico in tilt a RivoliUn violento impatto, poi l’auto che si ribalta sull’asfalto. È il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 21 aprile in corso Allamano, nel tratto compreso tra la rotatoria sotto il ... giornalelavoce.it L’auto era parcheggiata in strada, all’altezza del civico 15 di via Nicola Coviello - facebook.com facebook Permessi disabili a Roma, ultima chiamata per regolarizzare le auto: ecco cosa fare ift.tt/YlwpMzf x.com