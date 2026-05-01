Ternana passi in avanti per l’azionariato popolare | La città e i tifosi tutti non intendono restare a guardare

Sono stati compiuti progressi nella proposta di introdurre l’azionariato popolare nella gestione della squadra di calcio locale. L’obiettivo è coinvolgere tifosi e imprenditori della zona, con l’intento di rafforzare il legame tra la squadra e la comunità. La proposta mira a creare un nuovo modello di partecipazione che metta al centro l’interesse dei sostenitori e della città, con l’obiettivo di garantire un futuro più stabile alla squadra.

Passi in avanti per proporre in casa Ternana il progetto dell’azionariato popolare, rimettendo al centro l’amore ai colori rossoverdi tramite tifosi e imprenditori locali, per cercare di dare un futuro alle Fere che riparta dalla spinta propulsiva della città. Sta nascendo quindi in merito il.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ternana, il modello L’Aquila per la rinascita: giovani professionisti locali in campo per l’azionariato popolare Salvini: «Avanti sull’azionariato popolare nelle società sportive»Il governo italiano, con il vicepremier Matteo Salvini in prima linea, continua a spingere per l'introduzione dell'azionariato popolare nelle società... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ternana tra le carte bollate Curatori allo stadio; Ternana, il ritorno di Carlo Mammarella; Roma Women, vincere con la Ternana significa Scudetto; Roma Women-Ternana | vincere sabato per agguantare lo Scudetto. Ternana, Liverani guarda avanti: Il nostro obiettivo è fare bene ai playoff e in Coppa ItaliaDopo il successo contro il Carpi, il tecnico della Ternana Fabio Liverani ha commentato in sala stampa: Nel primo tempo abbiamo creato due occasioni molto importanti, siamo andati per due volte in ... tuttomercatoweb.com Ternana tra le carte bollate Curatori allo stadioProcedura fallimentare avanti a grandi passi. Intanto, il Collegio di garanzia dello Sport congela il ricorso della Ternana contro la penalizzazione. Il dottor Francesco Angeli e l’avvocato Renato F ... lanazione.it #RomaFemminile, #Scudetto a un passo: match point con la #Ternana Si gioca domani alle 18.30 al #TreFontane. Servono tre punti, possibile convocazione per #VanDiemen. Attesi quasi 2.400 spettatori @LeoFrenquelli #ASRoma x.com Cronache di spogliatoio. . Ma voi lo sapevate che ‘Le Cronache di Narnia’ sono nate nel cuore dell’Umbria Siamo stati fra Terni e Narni per conoscere i segreti della Ternana Women: una realtà ambiziosa, con un progetto indipendente dalla realtà maschil - facebook.com facebook