Montemesola incontro pubblico sul referendum giustizia | Perché votare Sì

Giovedì 19 marzo 2026 alle 18.00 si svolgerà a Montemesola un incontro pubblico nella sala consiliare del Comune. L'evento è dedicato al referendum sulla giustizia e si concentrerà sulla discussione delle ragioni per votare Sì. L'incontro coinvolgerà cittadini e rappresentanti locali che discuteranno delle questioni legate alla consultazione referendaria.

Tarantini Time Quotidiano Si terrà giovedì 19 marzo 2026, alle ore 18.00, presso la sala consiliare del Comune di Montemesola, un incontro pubblico dedicato al tema del referendum sulla giustizia. L’iniziativa, dal titolo “Referendum giustizia: perché votare Sì”, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo forense per approfondire i contenuti del quesito referendario e le ragioni del voto favorevole. Ad aprire l’incontro sarà il sindaco di Montemesola, Ignazio Punzi. Seguiranno gli interventi dell’avvocato Vincenzo Di Maggio, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, e di Renato Perrini, vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Montemesola, incontro pubblico sul referendum giustizia: “Perché votare Sì” Articoli correlati Ad Arezzo: incontro pubblico sul Referendum Costituzionale «Perché votare no»Arezzo, 25 febbraio 2026 – Appuntamento al Circolo Arci Aurora Venerdì 27 febbraio alle ore 18. Referendum sulla giustizia, a Montemesola un incontro pubblico per informare i cittadiniTarantini Time QuotidianoUn momento di confronto pubblico per approfondire i contenuti del referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Montemesola incontro pubblico sul... Discussioni sull' argomento Referendum sulla giustizia, a Montemesola incontro pubblico promosso da Arci Terra Rossa; A Montemesola confronto pubblico sulla riforma della giustizia: il cittadino che si informa vota No; Salviamo Montemesola: mercoledì 11 marzo conferenza stampa dei consiglieri di opposizione; Monteiasi, studenti a confronto su rispetto e parità con il libro Rorò e il giubbotto rosa. Incontro con le scuole di Monteiasi, Montemesola e Carosino in aula consiliare - facebook.com facebook