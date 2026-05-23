molestie durante una visita ginecologo condannato per violenza sessuale

Un ginecologo di Cava de' Tirreni è stato condannato a quattro anni di reclusione per aver molestato una paziente durante una visita medica. La sentenza si basa su accuse di violenza sessuale emerse nel corso del procedimento legale. La vicenda riguarda un episodio specifico avvenuto durante una visita ginecologica. La condanna è stata pronunciata dal tribunale competente, che ha riconosciuto le accuse presentate dalla paziente.

Molestie a una paziente durante una visita, medico ginecologo di Cava de' Tirreni condannato per violenza sessuale a 4 anni di reclusione. Questa la sentenza emessa dal III Collegio del Tribunale di Nocera Inferiore, ieri pomeriggio, a chiusura del primo grado di giudizio. I giudici hanno escluso l'aggravante contestata, riservandosi in 90 giorni per il deposito delle motivazioni. Solo allora, sarà possibile ricostruire la dinamica di quanto accaduto nell'estate del 2024, il 30 luglio, nello studio del professionista, permettendo anche alla difesa di impugnare il provvedimento in appello. L'imputato era difeso dall'avvocato Teresa Sorrentino. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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