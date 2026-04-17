Abusi sessuali su una minorenne in reparto paziente condannato

Un uomo di 55 anni è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con la pena sospesa, per aver molestato una minorenne ricoverata nello stesso reparto di psichiatria. La giovane, di 17 anni, aveva riferito che l’uomo le aveva dato due baci sulle guance, ma la sua versione non è stata ritenuta sufficiente a evitare la condanna. L’episodio è avvenuto nel reparto di Torrette, in una struttura ospedaliera locale.