Abusi sessuali su una minorenne in reparto paziente condannato
Un uomo di 55 anni è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con la pena sospesa, per aver molestato una minorenne ricoverata nello stesso reparto di psichiatria. La giovane, di 17 anni, aveva riferito che l’uomo le aveva dato due baci sulle guance, ma la sua versione non è stata ritenuta sufficiente a evitare la condanna. L’episodio è avvenuto nel reparto di Torrette, in una struttura ospedaliera locale.
ANCONA – «Due baci sulle guance, mai in bocca». La sua versione non è bastata. Ieri il tribunale dorico ha condannato un 55enne a 10 mesi e 20 giorni di reclusione, pena sospesa, per aver molestato una 17enne ricoverata con lui nel reparto di Psichiatria di Torrette. I giudici hanno riconosciuto.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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