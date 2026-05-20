Modri? commuove il Milan | brucia i tempi dopo l’infortunio ma fissa due condizioni per restare

Luka Modri? sta lavorando con intensità per recuperare dall'infortunio e tornare in campo per la partita di domenica sera contro il Cagliari allo stadio di San Siro. Il giocatore ha ridotto i tempi di recupero rispetto alle previsioni iniziali, ma ha posto due condizioni per poter rimanere nel team. Si tratta di aspetti legati alla forma fisica e alle valutazioni dello staff medico, che devono essere confermate prima di poterlo schierare.

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