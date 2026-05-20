Modri? commuove il Milan | brucia i tempi dopo l’infortunio ma fissa due condizioni per restare

Da pianetamilan.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luka Modri? sta lavorando con intensità per recuperare dall'infortunio e tornare in campo per la partita di domenica sera contro il Cagliari allo stadio di San Siro. Il giocatore ha ridotto i tempi di recupero rispetto alle previsioni iniziali, ma ha posto due condizioni per poter rimanere nel team. Si tratta di aspetti legati alla forma fisica e alle valutazioni dello staff medico, che devono essere confermate prima di poterlo schierare.

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Luka Modric è pronto a compiere l'ennesimo miracolo della sua infinita carriera. Operato lo scorso 27 aprile per una frattura complessa allo zigomo sinistro - causata da uno scontro di gioco con Manuel Locatelli durante Milan-Juventus 0-0 -, il centrocampista rossonero avrebbe dovuto rispettare una prognosi di 6-8 settimane di stop. Per il numero 14 la stagione sembrava conclusa in anticipo, con l'unico obiettivo di allenarsi a Milanello per farsi trovare pronto per i Mondiali con la Croazia di giugno. Invece il Pallone d'Oro 2018, a 40 anni, ha forzato i tempi per aiutare i compagni nella corsa per un posto in Champions League, accomodandosi in panchina già domenica scorsa a Marassi contro il Genoa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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