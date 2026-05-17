Minimo sforzo massimo trionfo | l’Inter alza la Coppa nel segno della festa scudetto

L'Inter ha concluso la stagione con un pareggio 1-1 contro il Verona, risultato che non ha impedito ai nerazzurri di festeggiare lo scudetto. La partita si è aperta con un autogol di Edmundsson al 36° minuto del secondo tempo, seguito dal pareggio di Bowie al 46° minuto. La formazione dell’Inter ha schierato un 3-5-2, con il portiere Sommer e i difensori De Vrij, Acerbi e Carlos Augusto. La partita è durata fino al fischio finale senza ulteriori variazioni nel risultato.

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