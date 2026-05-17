Minimo sforzo massimo trionfo | l’Inter alza la Coppa nel segno della festa scudetto
L'Inter ha concluso la stagione con un pareggio 1-1 contro il Verona, risultato che non ha impedito ai nerazzurri di festeggiare lo scudetto. La partita si è aperta con un autogol di Edmundsson al 36° minuto del secondo tempo, seguito dal pareggio di Bowie al 46° minuto. La formazione dell’Inter ha schierato un 3-5-2, con il portiere Sommer e i difensori De Vrij, Acerbi e Carlos Augusto. La partita è durata fino al fischio finale senza ulteriori variazioni nel risultato.
Inter - Verona 1-1 RETI: 2'st Edmundsson (autogol), 46'st Bowie. INTER (3-5-2): Sommer 6.5 (36'st Di Gennaro sv); De Vrij 6, Acerbi 6, Carlos Augusto 6; Darmian 6 (18'st Dimarco 5.5), Mkhitaryan 5.5, Sucic 6.5, Diouf 6 (19'st Zielinski 6), Luis Henrique 5.5; Bonny 6.5 (18'st Esposito 6), Lautaro 5.5 (30'st Mosconi 6). In panchina: Josep Martinez, Akanji, Bisseck, Bastoni, Cocchi, Dumfries, Frattesi, Barella, Calhanoglu, Thuram. Allenatore: Chivu 6. HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò 7; Nelsson 6, Edmundsson 5, Valentini 6; Belghali 6 (16'st Akpa Akpro 6), Lovric 6 (39'st Vermesan sv), Gagliardini 5.5, Bernede 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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