Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che oggi, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei Carburanti del Mimit, il prezzo medio dei Carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,722 euro al litro per la benzina e 1,985 eurol per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,788 eurol per la benzina e 2,055 eurol per il gasolio. Unione Nazionale Consumatori: “Gasolio oltre i 2 euro in Molise e Campania”. “ Oggi non solo in tutta Italia i prezzi sono saliti, sia per la benzina che per il gasolio, ma mentre ieri si superavano i 2 euro per il diesel solo in autostrada, oggi oltrepassano quella soglia sia il Molise che la Campania, mentre la Calabria di ferma sul confine con 2 euro esatti al litro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Carburanti, Mimit: “Il prezzo medio della benzina self a 1,72 euro al litro, il gasolio a 1,98”

Articoli correlati

Carburanti sempre più cari: benzina sopra 1,8 euro e gasolio oltre i 2 euro al litroI prezzi di benzina e gasolio continuano a salire, mantenendosi su livelli tra i più alti degli ultimi anni.

Prezzi carburanti in autostrada superano i 2 euro al litro: analisi degli aumenti per benzina e gasolioSi impennano i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, mentre proseguono i rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi.

Contenuti e approfondimenti su Carburanti Mimit Il prezzo medio della...

Temi più discussi: Carburanti: Mimit, quasi il 60% distributori ha ridotto prezzi. Controlli Gdf su chi non ha ancora adeguato; Carburanti: Mimit, crescono a oltre l'87% i distributori che hanno adeguato prezzi; Caro carburanti, Mimit: sale all'87% la quota dei distributori che ha ridotto i prezzi; Carburanti: Mimit, prezzo medio benzina arriva a 1,85 euro/litro, gasolio a 2,087.

Carburanti, Mimit Quasi il 60% dei distributori ha ridotto i prezziROMA (ITALPRESS) – Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, sulla base degli ultimi dati dell’Osservatorio prezzi carburanti del Mimit, alle ore 8.00 di oggi quasi il 60% degli i ... msn.com

Carburanti: MIMIT, quasi il 60% distributori ha ridotto prezziTutte le principali compagnie petrolifere operanti nel Paese hanno inoltre adeguato i propri prezzi consigliati, con una riduzione di 24,4 centesimi di euro al litro ... ilmetropolitano.it

Il caro carburanti continua: la discesa di benzina e diesel è durata solo 3 giorni, i prezzi sono già in rialzo da domenica 22 marzo 2026. https://auto.everyeye.it/notizie/caro-carburanti-finita-discesa-prezzi-benzina-diesel-calo-durato-3-giorni-867000.htmlutm facebook

Staffetta, prezzi carburanti crescono, benzina self a 1,719 euro al litro. Diesel self a 1,979 euro al litro #ANSA x.com