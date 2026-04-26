Mimit prezzo medio benzina self a 1,738 euro al litro gasolio a 2,059 euro

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato che, secondo gli ultimi dati rilevati, il prezzo medio della benzina self è di 1,738 euro al litro, mentre quello del gasolio si ferma a 2,059 euro. Questi valori si riferiscono ai prezzi praticati nelle stazioni di servizio sul territorio nazionale. La rilevazione riguarda un periodo recente e si basa su dati ufficiali raccolti dalle autorità competenti.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - domenica 26 aprile 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,738 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,789 euro al litro per la benzina e 2,118 euro al litro per il gasolio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mimit, prezzo medio benzina self a 1,738 euro al litro, gasolio a 2,059 euro Notizie correlate Carburanti, Mimit: “Il prezzo medio della benzina self a 1,72 euro al litro, il gasolio a 1,98”Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che oggi, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei Carburanti del... Mimit, cala ancora il prezzo medio self della benzina a 1,769 euro, gasolio a 2,124"Prosegue il calo progressivo e costante dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Mimit, cala ancora il prezzo medio self della benzina a 1,769 euro, gasolio a 2,124; Scende il prezzo di benzina e diesel alla pompa. Il Mimit: Nono giorno di ribassi; Carburanti: Mimit, prezzi medi in calo per 15esimo giorno, benzina 1,736 euro; Caro carburanti, il Mimit conferma il decimo giorno di ribassi: i prezzi medi di benzina e gasolio aggiornati al 19 aprile. Mimit, prezzo medio benzina self a 1,738 euro al litro, gasolio a 2,059 euroIl ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - domenica 26 aprile 2026 - il p ... ansa.it Carburanti, i dati Mimit: la benzina scende sotto 1,78 euro, ma il divario con il diesel resta ampioBenzina a 1,777 euro al litro, gasolio oltre quota 2,14. Calano i prezzi alla pompa mentre il petrolio WTI si stabilizza. it.benzinga.com Natuzzi, sindacati contro Mimit: “Grave nostra esclusione dal tavolo con Regioni” - facebook.com facebook "Giudichiamo gravissima la decisione del #Mimit di non convocare i #sindacati all’incontro su #Natuzzi con le regioni #Puglia e #Basilicata”. Leggi il comunicato unitario: filcacisl.it/sindacato/natu… x.com