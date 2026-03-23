Con l’arrivo della bella stagione la pelle può rivelare novità da non sottovalutare. Parliamo del melanoma, un tumore che “secondo il rapporto ‘I numeri del cancro in Italia’ 2024 (Aiom-Airtuma), conta tra “ 12.900 e oltre 17.000 diagnosi annuali. Sebbene l’incidenza sia in crescita, la buona notizia è che la mortalità è in calo grazie alla diagnosi precoce e alle nuove terapie”, dice a LaSalute di LaPresse Caterina Longo, direttrice della Struttura Complessa di Dermatologia del Policlinico di Modena e professoressa ordinaria presso Unimore. L’esperta evidenzia il preoccupante abbassamento dell’età dei pazienti e suggerisce di prevenire il danno con l’aiuto della ‘ regola delle ombre’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Melanoma in Italia; un paziente su 4 ha meno di 30 anni, la regola delle ombre

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