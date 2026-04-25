Non li ho invitati dovevo pagare tutto io Nozze ‘al risparmio’ a 59 anni e pochi invitati per il vip italiano

Un matrimonio si è svolto recentemente in Sicilia, con pochi invitati e un budget limitato. L’evento si è tenuto in una località balneare, tra il mare e il sole, con un’atmosfera che univa festa e romanticismo. La cerimonia ha coinvolto un cittadino italiano di 59 anni, che ha dichiarato di non aver invitato molte persone e di aver sostenuto tutte le spese da solo.

Il sole della Sicilia, il profumo del mare e un’atmosfera sospesa tra festa e romanticismo: sono questi gli ingredienti che hanno fatto da sfondo a un matrimonio che non è passato inosservato. Una celebrazione intensa, vissuta senza freni e all’insegna dell’energia, proprio come il protagonista di questa storia ha sempre abituato il pubblico. Tra balli sfrenati, musica e una compagnia selezionata, l’evento si è trasformato in una vera e propria maratona di emozioni. Due giorni di festa continua, con pochi invitati ma scelti con cura, in cui ogni dettaglio è stato pensato per lasciare il segno e raccontare una storia d’amore lunga e solida. Matrimonio vip in Italia, lo sposo spiazza tutti: “Non li ho invitati perché ho pagato tutto io”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Leggi anche: Nicola Berti si è sposato a 59 anni con Hayet: “Non ho invitato ex compagni, dovevo pagare tutto io” Leggi anche: “Stiamo progettando le nozze in Italia, sarà un grande matrimonio. La lista degli invitati è lunghissima, ha mille cugini”: Dove Cameron sulle nozze con Damiano David Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Aurora Ramazzotti, l'invito di nozze in stile Cioè e la nostalgia anni '90; Nicola Berti: L'addio al celibato lo festeggio tutti i giorni. Hayet chiedeva le nozze da un po'. Non amo le fedi, ci tatueremo sulle dita; Palermo in my heart: dopo le vacanze il matrimonio, Dua Lipa pronta a dire sì nella città che l'ha conquistata; L’ex calciatore Nicola Berti sceglie la Sicilia per le nozze con Hayet: la cerimonia a Marzamemi. Chiedeva alla ex la restituzione dei regali fatti in vista delle nozze, ma era già sposato e deve risarcire 14 mila euro per i danni morali alla donna - facebook.com facebook Aurora Ramazzotti, l'invito di nozze in stile "Cioè" e la nostalgia anni '90 x.com