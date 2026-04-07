Mattia Rizzetti investito e ucciso sulle strisce pedonali a Casal Monastero | s'indaga per omicidio stradale

A Casal Monastero, un ragazzo di 16 anni è stato investito e ucciso mentre attraversava sulle strisce pedonali. La polizia ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale e ha posto sotto indagine il conducente di 19 anni coinvolto nell’incidente. Sono stati avviati i controlli sui livelli di alcol nel sangue del giovane alla guida. Un memoriale è stato allestito in memoria del ragazzo.

A Casal Monastero si è creato un memoriale per il 16enne. Indagato il 19enne alla guida, attesi i test alcolemici. Il giovane calciatore stava attraversando le strisce pedonali. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Casal Monastero, calciatore 16enne travolto sulle strisce: morto Mattia Rizzetti Mattia Rizzetti, chi era il 16enne morto investito a Roma. Casal Monastero in luttoCasal Monastero piange Mattia Rizzetti l’ennesima vittima di un fine settimana funestato dagli incidenti. Temi più discussi: Mattia Rizzetti morto in un incidente a Roma: il 16enne investito a Casal Monastero era una promessa del calcio; Mattia Rizzetti, promessa del calcio, investito a 16 anni nella notte di Pasqua; Mattia Rizzetti, chi era il 16enne morto investito a Roma. Casal Monastero in lutto; Roma, morto giovanissimo calciatore investito da un'auto. Mattia Rizzetti muore a 16 anni investito sulle strisce a Roma. Il giovane calciatore stava rientrando a casa: il dolore della scuolaTerribile incidente nella notte a Casal Monastero, in provincia di Roma. A perdere la vita Mattia Rizzetti, un giovane calciatore di 17 anni di Aranova militante nella Roma City FC. ilmessaggero.it Il papà di Mattia Rizzetti investito e ucciso sulle strisce: Volevo solo stringerloUn tragico incidente a Casal Monastero ha portato alla morte del giovane calciatore Mattia Rizzetti, suscitando dolore e cordoglio ... bigodino.it Mattia Rizzetti, il 16enne ucciso da un’auto davanti alla fidanzata: “Eravamo sulle strisce pedonali” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com MATTIA È MORTO A 16 ANNI DOPO ESSERE STATO INVESTITO MENTRE ATTRAVERSAVA LA STRADA È Mattia Rizzetti, calciatore della formazione Under 17 del Roma City Fc, la vittima, appena 16enne, del tragico incidente avvenuto nella not - facebook.com facebook