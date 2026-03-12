Roma | derubano turista sul vagone della metropolitana a Colosseo arrestate 2 borseggiatrici

A Roma, due donne sono state arrestate dopo aver derubato un turista sul vagone della metropolitana vicino al Colosseo. Le borseggiatrici, che agivano in coppia, hanno utilizzato una tecnica consolidata e ben collaudata, riuscendo a mettere a segno il furto in pochi secondi tra la folla. La polizia ha fermato le due donne poco dopo l’episodio.

Agivano in coppia, utilizzando una tecnica consolidata e ben collaudata, inscenata in pochi secondi tra la folla. Così, due borseggiatrici hanno preso di mira una turista giapponese, ma sono state sorprese in flagranza ed arrestate dalla Polizia di Stato. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio, presso la fermata metropolitana Colosseo. Il Piano di Borseggio Sventato. Tra decine di pendolari, due giovani di origine romena, definite “conosciute professioniste del borseggio”, hanno messo in atto il loro piano a bordo di un vagone, mentre il convoglio era fermo con le porte aperte. Hanno scelto come vittima una donna straniera in visita nella Capitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

