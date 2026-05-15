A Montebelluna, un ragazzino di 11 anni è stato vittima di maltrattamenti da parte dei genitori, che sono stati rinviati a giudizio. Secondo quanto ricostruito, l’adolescente sarebbe stato picchiato con la cintura e costretto a lavorare in stalla. Un episodio che ha portato all’apertura di un procedimento penale nei confronti dei genitori, accusati di aver inflitto violenze e di averlo sottoposto a condizioni di lavoro forzato. La vicenda ha avuto una certa eco anche in ambito scolastico, con un episodio di un’insegnante di sostegno che ha rivolto una domanda al ragazzino

MONTEBELLUNA (TREVISO) - «Hai fatto gli auguri a papà?». Una domanda all’apparenza innocua, rivolta a un ragazzino di soli 11 anni dalla sua insegnante di sostegno il giorno della festa del papà dell’anno scorso. Ma che ha scoperchiato il vaso di pandora: «Papà è cattivo, mi picchia» ha risposto il bambino. Da lì è emerso, secondo quanto raccontato dal bimbo alla docente e in audizione protetta e documentato dalle indagini della polizia giudiziaria tramite intercettazioni, un quadro drammatico di vessazioni quotidiane per le quali sono finiti alla sbarra, accusati di maltrattamenti, i due genitori. Il ragazzino era costretto a svegliarsi all’alba per andare a lavorare in stalla, poi rientrava, andava a scuola e, una volta tornato a casa, doveva tornare di nuovo in stalla fino a tarda sera. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - A 11 anni picchiato con la cintura e costretto a lavorare in stalla: «Il papà gli ha detto che lo avrebbe ucciso». Genitori a processo per maltrattamenti

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betrayed by her fiance and sister at once! little did they know the top heir was seeking her.

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