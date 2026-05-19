Pellegatti sicuro | Calvelli non sostituirà Furlani lui è l’uomo forte Allegri? Non si fida
Carlo Pellegatti, noto giornalista sportivo, ha commentato recentemente la situazione societaria di una squadra di calcio, affermando che Massimo Calvelli non prenderà il posto di un altro dirigente e definendolo invece come la figura di riferimento nel club. Ha anche parlato di Allegri, tecnico della squadra, sottolineando che il suo rapporto con la dirigenza è caratterizzato da una certa diffidenza. Pellegatti ha espresso queste opinioni in un intervento pubblico, senza fare riferimenti a dichiarazioni ufficiali o fonti interne.
Nel bel mezzo di una fase delicata per il futuro sia tecnico che dirigenziale del Milan, emergono delle novità interne che potrebbero andare a modificare ruoli e poteri, con anche la posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina del diavolo. Tra vari scenari in continua evoluzione e tensioni mai del tutto risolte, i riflettori si stanno puntando su figure chiave come Massimo Calvelli, Zlatan Ibrahimovic e quelle che saranno le scelte del club nei prossimi mesi. "Calvelli non sostituirà Furlani. Calvelli è l'uomo forte di Gerry Cardinale che l'ha messo lì, è il suo uomo e quindi sarà lui e Gerry Cardinale. Calvelli è l'uomo forte che ha in mano in questo momento un elenco di amministratori delegati in pectore e ne sceglierà uno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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