Carlo Pellegatti, noto giornalista sportivo, ha commentato recentemente la situazione societaria di una squadra di calcio, affermando che Massimo Calvelli non prenderà il posto di un altro dirigente e definendolo invece come la figura di riferimento nel club. Ha anche parlato di Allegri, tecnico della squadra, sottolineando che il suo rapporto con la dirigenza è caratterizzato da una certa diffidenza. Pellegatti ha espresso queste opinioni in un intervento pubblico, senza fare riferimenti a dichiarazioni ufficiali o fonti interne.

Nel bel mezzo di una fase delicata per il futuro sia tecnico che dirigenziale del Milan, emergono delle novità interne che potrebbero andare a modificare ruoli e poteri, con anche la posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina del diavolo. Tra vari scenari in continua evoluzione e tensioni mai del tutto risolte, i riflettori si stanno puntando su figure chiave come Massimo Calvelli, Zlatan Ibrahimovic e quelle che saranno le scelte del club nei prossimi mesi. "Calvelli non sostituirà Furlani. Calvelli è l'uomo forte di Gerry Cardinale che l'ha messo lì, è il suo uomo e quindi sarà lui e Gerry Cardinale. Calvelli è l'uomo forte che ha in mano in questo momento un elenco di amministratori delegati in pectore e ne sceglierà uno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti sicuro: “Calvelli non sostituirà Furlani, lui è l’uomo forte. Allegri? Non si fida”

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