Milan il disastro è completo | in Champions ci vanno Como e Roma

Nell’ultima giornata di Serie A, il Milan ha perso in casa contro il Cagliari con un risultato di 1-2. La sconfitta ha eliminato la squadra dalla corsa alla qualificazione in Champions League. Como e Roma sono le due squadre che si sono qualificate, lasciando il Milan fuori dalla competizione europea. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti, che hanno segnato due gol, mentre il Milan ha segnato solo una rete.

Nell’ultima giornata di Serie A, il Milan ha perso clamorosamente in casa contro il Cagliari (1-2) e ha detto addio alla Champions League. Dopo essere rimasto nelle prime quattro posizioni per quasi tutto il campionato, i rossoneri hanno sprecato la qualificazione: vantaggio iniziale di Saelemaekers al 1°, poi un secondo tempo compassato e poco incisivo ha permesso al Cagliari di ribaltare il risultato. La squadra è stata anche contestata dai propri tifosi. Anche la Juventus, impegnata nel posticipo contro il Torino (partita iniziata con un’ora di ritardo per scontri tra tifosi), non si qualificherà. Anche vincendo arriverebbe al massimo quinta, superata negli scontri diretti da Roma e Como. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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