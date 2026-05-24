Il Milan è stato sconfitto e eliminato in Champions League. La Roma e il Como si qualificano agli ottavi. Il Lecce si salva e resta in Serie A. La notte dei risultati ha portato sorprese e delusioni per i tifosi del club milanese.

La notte dei verdetti è arrivata con le inevitabili sorprese e una doccia gelata per i tifosi del Diavolo. Il Milan di Allegri sembrava avere il compito più facile, visto che affrontava al Meazza un Cagliari già salvo ma, dopo il vantaggio immediato di Saelemaekers si spegne, subendo due reti che condannano i rossoneri all’Europa League. Infatti sugli altri campi Roma, Como e Juventus non sbagliano e battono in maniera più o meno convincente Hellas Verona, Cremonese e Torino. I fischi pesanti che salutano l’uscita dal campo dell’undici di Allegri segnano il punto più basso di un crollo davvero incomprensibile. Resta ancora da giocare il secondo tempo del derby della Mole ma il risultato non cambia i verdetti: in Champions vanno Roma e Como, Juventus e Milan solo in Europa League. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milan battuto e umiliato, in Champions vanno Roma e Como. Lecce salvo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crisi MILAN: ora rischia la CHAMPIONS | Vamos | DAZN

Notizie e thread social correlati

Serie A, Roma e Como in Champions League: Lecce salvoIl Milan ha perso in casa contro il Cagliari e non si è qualificato per la Champions League.

LIVE Serie A, tutti i verdetti per Champions e salvezza: ora Milan e Roma in Champions, Lecce salvoNell'ultima giornata di Serie A, Milan e Roma ottengono la qualificazione in Champions League.

Milan umiliato con il 4-3-3, Ordine: Allegri ha ceduto, i miracoli non si improvvisanoNon sempre cambiare garantisce il miglioramento. Inizia così il fondo di Franco Ordine per il Corriere dello Sport, all'indomani della rovinosa caduta del Milan a San Siro contro l'Udinese. Il tema ... tuttomercatoweb.com

Milan umiliato 3-0 dall’Udinese a San Siro: scoppia la contestazioneIl Milan ha subito una sconfitta netta e inequivocabile allo stadio Meazza, dove l’Udinese si è imposta con un perentorio 3-0. La prestazione dei rossoneri ha scatenato la dura contestazione del ... it.blastingnews.com