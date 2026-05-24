Il Milan è stato eliminato dalla Champions League dopo la sconfitta, mentre Roma e Como sono passate alla fase successiva. La serata ha portato risultati inattesi che hanno deluso i tifosi del club milanese.

La notte dei verdetti è arrivata con le inevitabili sorprese e una doccia gelata per i tifosi del Diavolo. Il Milan di Allegri sembrava avere il compito più facile, visto che affrontava al Meazza un Cagliari già salvo ma, dopo il vantaggio immediato di Saelemaekers si spegne, subendo due reti che condannano i rossoneri all’Europa League. Infatti sugli altri campi Roma e Como non sbagliano e battono in maniera più o meno convincente Hellas Verona, e Cremonese. I fischi pesanti che salutano l’uscita dal campo dell’undici di Allegri segnano il punto più basso di un crollo davvero incomprensibile. Unica notizia positiva il 2-2 della Juventus nel derby della Mole che garantisce al Milan il quinto posto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milan battuto e umiliato, in Champions vanno Roma e Como

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crisi MILAN: ora rischia la CHAMPIONS | Vamos | DAZN

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milan battuto e umiliato, in Champions vanno Roma e Como. Lecce salvo

Como e Roma in Champions, Milan e Juve in Europa LeagueComo, ultima in classifica, ha sconfitto 4-1 una squadra di alta classifica, assicurandosi la qualificazione alla prossima Champions League.

Argomenti più discussi: Milan battuto e umiliato, in Champions vanno Roma e Como. Lecce salvo; Milan battuto e umiliato in Champions vanno Roma e Como Lecce salvo.

Milan battuto e umiliato, in Champions vanno Roma e Como. Lecce salvo x.com

Milan battuto e umiliato, in Champions vanno Roma e Como. Lecce salvoGli incidenti a Torino fanno slittare l'inizio delle gare che decidono la corsa Champions: il Milan parte bene ma viene rimontato dal Cagliari, scivolando al sesto posto quando vincono tutte le altre ... msn.com

Discussione dopo la partita: AC Milan 0-0 Juventus | Serie A reddit

Milan umiliato 3-0 dall’Udinese a San Siro: scoppia la contestazioneIl Milan ha subito una sconfitta netta e inequivocabile allo stadio Meazza, dove l’Udinese si è imposta con un perentorio 3-0. La prestazione dei rossoneri ha scatenato la dura contestazione del ... it.blastingnews.com