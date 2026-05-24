Il presidente del Cagliari ha affermato che Pisacane ha mostrato immediatamente la sua mentalità. Ha anche dichiarato che la società è soddisfatta della stagione finora.

Ultima partita della stagione per il Milan che questa sera si gioca la qualificazione in Champions League contro il Cagliari. Prima della gara delle 20:45 a San Siro, ha parlato il presidente rossoblù Tommaso Giulini. Ecco le sue parole a 'DAZN'. Sulla stagione del Cagliari: "Il percorso è stato positivo e ha rispecchiato esattamente le nostre aspettative initiali. Molti ragazzi sono migliorati notevolmente. Ci ha fatto un enorme piacere assistere alla crescita di giovani cresciuti nel nostro vivaio, come Obert, autore di una stagione pazzesca. Abbiamo registrato anche i progressi di Adopo e l'evoluzione nel cambio di ruolo di Gaetano e Rodriguez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Cagliari, Giulini: “Pisacane ha trasmesso subito la sua mentalità. Siamo felici della nostra stagione”

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INCREDIBILE! GUARDA COSA HA DETTO PISACANE DOPO LA SCONFITTA CONTRO IL MILAN

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